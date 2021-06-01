المختبر الجنائي بشرطة الشارقة يكشف عن 5 أنواع من مخدرات "السبايس" المُصنّعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أضاف قسم المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاته السابقة، حيث تمكنت فرق العمل به من اكتشاف خمسة أنواع حديثة من مخدرات القنبيات المُصنّعة والمعروفة (بالسبايس)، وذلك من خلال ما قاموا به من التحاليل والتجارب والممارسات البحثية، باستخدام أحدث الطرق العلمية والفنية، واستغلال كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثة والاستفادة من الطاقات البشرية من ذوي الكفاءة في مجال مكافحة الجريمة، بما يحقق أهداف القيادة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن و الأمان.

وقال العقيد مهندس عادل أحمد المازمي رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة: أن ما تحقق من إنجاز في تتبع العمليات التحويلية في مجال المواد المخدرة، يأتي كثمرة للجهود البحثية الدقيقة التي بُذلت من قِبل الخبراء والفنيين بقسم المختبر الجنائي، مستفيدين في ذلك من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي يمتلكها القسم، حيث تم اكتشاف خمسة أنواع من (السبايس) وهي من أنواع القنبيات المصنّعة، وذلك ضمن الجهود البحثية المتعددة التي يعمل عليها المختبر، مما يعد نقلة نوعية في الكشف عن وسائل التصنيع التي يستخدمها المروجون، إضافة إلى تعزيز جهود الجهات الأمنية في مكافحتها والحد من انتشارها، وتحقيق الحماية والوقاية لأفراد المجتمع من مخاطرها.

وأوضح العقيد المازمي، أنه جاري العمل على مسودة مشروع القانون لإدراج هذه المواد ضمن جداول القانون الاتحادي الخاص بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويعتبر إدراجها بمثابة سد جديد في وجه انتشار هذه الآفة بالدولة.

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