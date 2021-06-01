مدني الشارقة يسيطر على حريق نشب في بناية تحت الهدم بشارع الوحدة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تمكنت فرق الدفاع المدني في إمارة الشارقة صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب في بناية خالية من السكان على شارع الوحدة بالإمارة، حيث خلف الحريق أضرارا طفيفة في المكان واحتراق بعض المواد الخشبية دون وقوع إصابات أو حالات اختناق.

وأكد مصدر بإدارة الدفاع المدني بالشارقة أنه ورد بلاغ للإدارة عند الثانية عشرة و 8 دقائق يفيد باندلاع حريق في الموقع المذكور. وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء من مراكز سمنان والإدارة مزودة بصهاريج المياه للسيطرة على الحريق ووصلت الفرق إلى مكان الحادث، حيث تمت السيطرة عليه ومنع امتداده للمباني المجاورة، وجار عمليات التبريد في المكان، وتم تسليم الموقع للمختبر الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

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