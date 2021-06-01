تدخل لفض شجار فتعرض للضرب والسرقة

المصدر: دبي - رامي عايش

"خيراً تفعل شراً تلقى" مقولة تنطبق على شاب أفريقي تعرض للسرقة والاعتداء بسكين من قبل أشخاص يعرفهم، تآمروا وانقلبوا عليه بعد محاولته فض شجار بينهم.

وفي هذه الواقعة المثيرة للدهشة، فقد لاحظ الشاب أثناء عودته إلى مقر سكنه في يوم الواقعة، شجارا بين مجموعة من الأشخاص على معرفة بهم، فتوجه إليهم لتهدئتهم، وفض النزاع فيما بينهم، لكنه لم يطله من مبادرته في فعل الخير سوى الأذى، إذ اعتدى أحدهم عليه، ثم تبعه الباقون جميعا بواسطة سكين كانت بحوزتهم أثناء الشجار، وسرقوا هاتفيه النقالين، ومبلغ ألف درهم، وبطاقات بنكية قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان.

وعلى أثر هذه الواقعة التي فتح فيها "المجني عليه" بلاغا في الشرطة، فقد أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، أحد المتهمين بالاعتداء على المجني عليه، موجهة إليه تهمة سرقة "الأخير" بالإكراه في الشارع العام بمشاركة شركائه "الهاربين"، مع المطالبة بحبسه وإبعاده عن الدولة.

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