شرطة دبي وهيئة الطرق تتعاملان مع اصطدام شاحنة بالحاجز الحديدي لنفق الشندغة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعاملت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مع حادث اصطدام شاحنة تحمل حفاراً على متنها بالحاجز الحديدي لمدخل نفق الشندغة، ما أدى إلى سقوط الحاجز والحفار على الأرض من شدة الاصطدام دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكد العقيد عمر موسى عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف، أن شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة نايف والإدارة العامة للنقل والإنقاذ والإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات شكلت على الفور فريق عمل مشترك للتعامل مع الحادث الذي وقع في ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد، حيث أغلقت النفق في كلا الاتجاهين ثم عملت على تحويل الحركة المرورية وضمن إنسيابيتها.

وأضاف أن فريق العمل المشترك عمل في غضون ساعات بسيطة على إزالة الشاحنة والحفار والحاجز الحديدي عن مدخل النفق، وإعادة فتحه أمام الحركة المرورية وهو ما يعتبر وقتاً قياسياً جاء نتيجة تضافر الجهود بين شرطة دبي وهيئة الطريق والمواصلات في التعامل مع هذا النوع من الحوادث، مشيداً بجهود بفرق العمل الميدانية في التعامل مع الحادث والمحافظة على انسيابية حركة السير والمرور وإعادتها إلى النفق قبل بدء اتجاه الموظفين إلى عملهم مع ساعات الفجر.

وأكد العقيد عمر موسى عاشور أن سائق الشاحنة خالف بمحاولته دخول النفق بالشاحنة المُحملة بالحفار قانون المرور الاتحادي والإشارات التنبيهية واللوحات الارشادية المتعددة الموضوعة على جانب الشارع المحاذي للنفق، والتي تمنع دخول الشاحنات إليه، داعيا السائقين الالتزام التام باللوحات الإرشادية تجنباً لوقوع الحوادث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز