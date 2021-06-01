إلزام شاب بدفع 3 آلاف درهم قيمة ببغاء

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شاب آخر بدفع مبلغ 3 آلاف درهم قيمة ببغاء تم بيعه بمبلغ مؤجل السداد.

وقال شارحاً لدعواه بأن المشكو عليه اشترى منه طيراً من نوع ببغاء كاسكو بمبلغ 3000 درهم، وعند استلامه للطير تعهد بسداد ثمنه، إلا أنه لم يلتزم بسداد ثمنه وأخذ يماطل في السداد، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات، وقدم سنداً لدعواه، صورة من محادثة عن طريق برنامج الواتس آب.

وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع المدعي وتخلف المدعى عليه عن الحضور وتبين ورود إعلانه منفذاً بطريق اللصق، وبناء عليه قرر المكتب إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها، وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 3 آلاف درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف القضائية.

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