يدّعي على فتاة خدعته بأن وعدته بالزواج

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

تقدم شاب بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شاب وفتاة برد مبلغ وقدرة 14400 درهم دفعها لقاء وعد بالزواج.

وأفاد بأن الفتاة (المشكو عليها الأولى) وبمساعدة الشاب (المشكو عليه الثاني) أخذت المبالغ المطالب بها من دون وجه، بأن أوهمته الفتاة بالزواج به، فقام بتحويل مبلغ وقدره 6,500 درهم على عدة مرات لحسابها، كما قام بتسليمها باقي المبلغ نقداً، مضيفاً بأن «المبالغ تم تسليمها للفتاة مقابل تأثيث البيت والسيارة ومصاريف لها ولوالدتها وباقي تجهيزات الزواج».

وقالت: إن الشاكي طلب إثباتاً لمطالبته توجيه اليمين الحاسمة إلى الفتاة والشاب، فوجهت المحكمة إليهما اليمين الحاسمة بصيغتها وقد حلف المشكو عليهما اليمين بالصيغة المقررة أمام مجلس القضاء، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمتهما لصالح الشاكي بالمبلغ المطالب به. وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى المقدمة من الشاكي، وبالتالي براءة الشاب والفتاة.

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