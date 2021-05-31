99.74 % تسجيل الدعاوى عن بعد في محاكم دبي بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

كشفت محاكم دبي عن تحقيق إدارة إسعاد المتعاملين نتائج إيجابية تتمثل بنظام الدّعاوى عن بُعد في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 99.74% في القضايا المسجلة إلكترونياً (عن بعد) من إجمالي عدد القضايا المسجلة من مستهدف 95%، الذي يمثل دفعة قوية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدائرة، لترجمة التوجيهات في تقليل عدد المراجعين وتذليل جميع الصعوبات لإسعاد المتعاملين، للارتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي 2021 في بناء حكومة سبّاقة، مبدعة ومتميزة لتلبية احتياجات المستقبل، وذلك انطلاقاً من حرص محاكم دبي على تأكيد رؤيتها محاكم رائدة متميزة عالمياً، ولتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله - في منظومة عمل قضائي ترتقي بدبي عالمياً، بالوصول إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول، سعياً من محاكم دبي إلى راحة المتعاملين.

19272 قضية

أوضح خالد محمد صالح الشحي رئيس قسم الخدمات المركزية في محاكم دبي تسجيل (19272) قضية في قسم الخدمات المركزية وتسجيل (3331) قضية في قسم خدمات الأحوال الشخصية، موضحاً الشحي حرص محاكم دبي على توفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونياً، يتم من خلاله تسجيل جميع أنواع قضايا المحكمة الابتدائية وقضايا محكمة الاستئناف وقضايا محكمة التمييز والقضايا العقارية، والتجارية، والعمالية، والمدنية، والأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، ومركز التسوية الودية للمنازعات، بالإضافة إلى تسجيل أمر على عريضة بجميع أنواعها، والحجوز التحفظية، والأمور المستعجلة، ومن دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، كما يتيح لمكاتب المحاماة والمتقاضين تسجيل القضايا إلكترونياً وتدوين كل تفاصيلها، وتحميل الأوراق الثبوتية، وإرسالها إلكترونياً إلى محاكم دبي من دون الحضور إلى المبنى للقيام بهذه المهمة، مضيفاً إن الجهة المختصة ستطلع على تفاصيل القضية والأوراق المرفقة، للتأكد من صحتها، ثم تتواصل إلكترونياً مع صاحب القضية، لإفادته بوضع معاملته، وما إذا كانت مستكملة كل الأوراق أم أنها تحتاج إلى إضافات قبل تحديد قيمة الرسوم التي سيتمكن صاحب القضية من تسديدها إلكترونياً، ليصل إليه بعد ذلك إلكترونياً، ما يفيد بتسجيل القضية، وتحديد المحكمة أو الدائرة التي ستنظر أمامها، وموعد الجلسة الأولى، من دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المحكمة، لإتمام المعاملات القانونية والقضائية بسرعة وسهولة وكفاءة وموثوقية عالية، ما يعزز مستويات سعادة المتعاملين والموظفين على السواء مؤكداً أن محاكم دبي حريصة على تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات ذكية.

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