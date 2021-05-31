شرطة أبوظبي تحذر من قيادة الـ "سكوتر" بدون وسائل الحماية

المصدر: وام

حذرت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الكهربائية الـ "سكوتر" من قيادته في الطرقات العامة دون ارتداء وسائل الحماية والسلامة اللازمة مما يشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى وقوع الحوادث الخطيرة.

ودعت الآباء إلى تحمل مسؤوليتهم في مراقبة الأبناء أثناء استخدام الـ"سكوتر" موضحة ان استخدامه يكون في الأماكن المخصصة له الآمنة وبعيداً عن الطرقات العامة مع الحرص على الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية خوذة الرأس، وواقي الركبتين والمرفقين.

وأكدت أن الـ"سكوتر" تعد لعبة محببة للغاية بالنسبة للأطفال والمراهقين، لكنها تدق ناقوس الخطر في حال انتهاء بطارية الجهاز فإنه يتوقف فجأة، ما يؤدي إلى تقييد حركة المستخدم بفعل القصور الذاتي، وهذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وأيضا تؤدي الحركات الدائرية المفاجئة التي يقوم بها بعض الأطفال إلى فقدان الاتزان لبعض اللحظات ما يؤدي إلى الحوادث والكدمات.

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