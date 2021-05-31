قطعة بلاستيك تكشف عن أحبار مقلدة لشركة مشهورة بملايين الدراهم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

كشف المقدم الدكتور خبير علي خليفة سعيد الفلاسي رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، لـ «البيان»، أن الخبراء في القسم، تمكنوا من فك لغز العثور على كميات كبير من أحبار الطابعات، تقدر بملايين الدراهم، تبين أنها مقلدة بطريقة احترافية، حيث تم فحص كافة مكونات الطابعة من قبل الوكيل المعتمد لها، ولم يكتشف التقليد، إلا أن الخبراء اكتشفوا أن قطعة بلاستيك صغيرة، يتم جمعها من العبوات الأصلية، عليها شعار الشركة، تلصق على الأحبار المقلدة بطريقة فنية، بعد تعبئة العبوات بحبر مقلد، وتم تحويل التقرير إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

وتفصيلاً، صرح المقدم الفلاسي، أنه تم استلام كميات من طابعات الأحبار، بعد التأكد من رداءة أنواعها، على الرغم من أنها تحمل علامة تجارية معروفة، وتم فحص الطابعات، والتأكد من كل مكوناتها، وفي البداية لم يعثر على أي جزء غير أصلي، إلى أن تمكن الخبراء من اكتشاف قطعة بلاستيك صغيرة، عليها شعار العلامة التجارية، وتبين أن المتهمين في القضية، كانوا يقومون بجمع تلك القطع وإعادة تعبئة الطابعات بأحبار مقلدة، ووضع القطعة البلاستيكية بطريقة فنية، ليبدو الأمر طبيعياً، وبالفعل، تم الكشف عن ذلك، وجاءت النتيجة متطابقة مع أقوال المتهمين في التحقيقات، وتم تحويل ملف القضية متضمنة التقرير والنتائج، بعد تحليل العينات، إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

ولفت المقدم الفلاسي، إلى أن التقليد يضر بالعلامات التجارية، حيث تباع المنتجات على أنها أصلية بجودة رديئة، ما يتسبب في خسائر فادحة لأصحاب العلامة التجارية، منوهاً بأنه يتم الكشف عن البضائع المقلدة بكافة أنواعها، والتي تختلف من منتج لآخر، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحارب التقليد منذ سنوات، وحققت مكانة كبيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية.

خبرات

وأشار المقدم الفلاسي، إلى أن القسم يضم 12 خبيراً، منهم 4 خبراء، و2 خبير مساعد، و6 مساعد خبير، يتلقون باستمرار الدورات التدريبية اللازمة، ولديهم اطلاع مستمر على أبرز المستجدات في هذا المجال، وكذلك تمتلك شرطة دبي أحدث الأجهزة للكشف عن التزييف والتزوير بكافة أنواعه.

ومن جانبه، قال الخبير أول حازم حسن محمود السيد في قسم فحص المستندات، إنه في ما يتعلق بتقليد العلامات التجارية، يختلف الأمر، إذا كان على جلد أو قماش أو زجاج أو كارتون أو بلاستيك، حيث يتم مقارنة درجة الطباعة على الأقمشة بشكل مختلف، لما تتميز به من خصائص، وشرطة دبي لديها تقنيات حديثة، للكشف عن هذه الأنواع.

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