سجن وغرامة 10 آلاف درهم لامتناع متهم عن إعطاء عينة فحص

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

حكمت محكمة الجنح على شاب خليجي عشريني بالسجن لعامين ودفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم لامتناعه عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة لرجال الشرطة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الشرطة بلاغاً من إدارة أحد المراكز التجارية حول سيارة تقف مركونة في أحد المواقف لمدة يومين.

الأمر الذي استدعى الشرطة للتحرك والوصول للموقع، وبمداهمة السيارة تبين وجود شاب في حالة مشبوهة وغير مستقر صحياً ليتم تحويله لأحد المراكز الصحية بسيارة الإسعاف، وبتفتيش سيارته تم ضبط كمية من المواد المخدرة. وامتنع الشاب عن الاستجابة لطلب رجال الشرطة بإعطاء عينة فحص المواد المخدرة للتأكد من تعاطيه.

وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي: ينص القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك في المادة 59 مكرر 2 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة من الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.

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