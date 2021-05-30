يبيع ذهب زوجته لسداد ديونه من دون علمها

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

رفعت سيدة عربية دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام المشكو عليه «زوجها» أن يؤدي لها مبلغاً قدره 21 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة دعواها إنه أخذ ومن دون علمها، المصوغات الذهبية المملوكة لها، وقد قام ببيعها لسداد ما عليه من ديون ومستحقات مالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المشكو عليه وعدها بعد اكتشافها الأمر، بأن يقوم برد قيمة الذهب لها بعد مرور 5 أشهر، إلا أنه وحتى تاريخ رفع الدعوى لم يقم برد قيمته لها.

وقضت المحكمة الجزائية بإدانة الزوج عن التهم المنسوبة إليه، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بقيمة الذهب، مسلمة هيئة المحكمة صورة من حكم المحكمة الجزائية، وصورة من فاتورة توضح قيمة الذهب.

وأمام هيئة المحكمة حضرت الزوجة كما حضر الزوج، وبسؤال الأخير عما إذا كانت ذمته مشغولة للشاكية بالمبلغ المطالب به، أفاد بأن ذمته مشغولة بمبلغ 21100 درهم.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأوراق تشير إلى أن المشكو عليه صدّق على الدعوى أمام هيئة المحكمة، وأقر بأن للشاكية المبلغ محل المطالبة وقدره 21100 درهم قيمة الذهب، وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره 21 ألف درهم مع المصاريف.

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