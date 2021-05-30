فيديو.. إنقاذ مواطن تدحرج من أعلى جبل حفيت بالعين

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 مهمة إنقاذ و إخلاء طبي لمصاب إماراتي يبلغ من العمر 38 عام في جبل حفيت بمدينة العين.

وتم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود شخص إماراتي مصاب، وذلك إثر سقوطه وتدحرجه من جبل حفيت مما أدى إلى إصابته بكسور في الرجلين.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى توام لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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