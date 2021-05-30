استئناف حكم البراءة في قضية الاستيلاء على 17 مليون درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تباشر محكمة استئناف أبوظبي الاثنين المقبل، النظر في طلبات الاستئناف المقدمة من النيابة العامة وشركة متخصصة في مجالات الحفر والإنشاءات، ضد حكم البراءة الصادرة من محكمة أول درجة في حق مدير عام الشركة، والمتهم باختلاس مبلغ 17 مليوناً و471 ألف درهم.وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف الشركة من خلال إجراءات التدقيق وجود عجز في إجمالي المبالغ المودعة، تبين عبر عملية التحقيق والمتابعة أن مدير عام الشركة قد استولى عليها لنفسه من دون وجه حق، ليتم إحالة المتهم إلى محكمة أول درجة التي أصدرت حكماً ببراءته.

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