دفاع مدني دبي: الإهمال والتماس الكهربائي أبرز أسباب حرائق المنازل

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد النقيب حمدان حمد السويدي مدير إدارة الحماية المدنية بالدفاع المدني في دبي ضرورة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الحرائق في المنازل حماية للأرواح وللممتلكات وخاصة في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الدفاع المدني في دبي يحرص على بث إرشادات التوعية باستمرار عبر وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي لدى الجمهور ومنع وقوع الحرائق.

أسباب

وقال السويدي لـ«البيان» إن الحرائق تتنوع في فصل الصيف حسب مواقعها وأسباب وقوعها وإن من أبرز الأسباب الرئيسة للحرائق، الإهمال و«التماس الكهربائي» وللوقاية من أخطار الكهرباء يجب القيام بمجموعة من الإجراءات ومنها صيانة الأسلاك الكهربائية كافة بشكل دوري، وعزل الأسلاك الداخلية والخارجية كافة باستخدام أنابيب معزولة، وشراء الأجهزة والمعدات ذات الجودة العالية، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة كافة بعد استخدامها، وفصل الكمبيوتر المحمول عن التيار الكهربائي بعد استخدامه وتجنب وضعه على أي مواد قابلة للاشتعال كالأقمشة وغيرها، وكذلك غلق منافذ الكهرباء كافة التي يمكن للأطفال الوصول إليها، وعدم تحميل التوصيلات الكهربائية أكثر من طاقتها، وكذلك عدم وضع التوصيلات الكهربائية تحت السجاد أو تحت المواد القابلة للاشتعال.

وأشار النقيب السويدي إلى أنه من بين الأسباب الرئيسة الأخرى للحرائق وخاصة في المنازل والشقق السكنية تسرب غاز الاستخدام المنزلي، لافتاً إلى أنه عند اكتشاف تسرب متزايد من قنينة غاز الطبخ داخل المطبخ يجب إخلاء المنزل من الأشخاص، والاتصال بالدفاع المدني 997، وغلق صمام أسطوانة الغاز، وتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب، وعدم استخدام أي جهاز أو مأخذ كهربائي، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مصدر التسرب، وأنه عند توقف التسرب يجب فحص وإصلاح مكان التسرب من قبل الفنيين المختصين.

حرائق السيارات ولفت السويدي إلى أنه في حالة اكتشاف تسرب من نظام الغاز المركزي يجب القيام بمجموعة من الإجراءات وأهمها إخلاء المبنى على الفور، والاتصال برقم طوارئ الدفاع المدني 997، والاتصال بالجهات المختصة بصيانة نظام الغاز المركزي، وعدم العودة للمبنى إلا بعد موافقة الدفاع المدني.

وفي ما يتعلق بحرائق السيارات أفاد النقيب السويدي بأن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل، والزيوت، ومكونات التنجيد، والبلاستيك والمطاط، والشبكة الكهربائية، وحرارة المحرك، وشمعات الاحتراق والعادم، وأنه للوقاية من حرائق السيارات يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات وأهمها المراقبة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك، وتنفيذ الصيانة من قبل فني مختص وقاية للمركبة وحماية لمستخدميها، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والامتناع عن التدخين داخل المركبة أو بجوارها، والاحتفاظ بمطفأة الحريق المناسبة والتدرب على استخدامها في حالة وقوع حادث، والاحتفاظ بحقيبة الإسعاف الأولي والتدرب على استخدامها.

وأشار السويدي إلى أنه عند وقوع الحريق يجب ترك السيارة فوراً، والاتصال بالدفاع المدني 997، واستخدام المطفأة اليدوية إن كنت مدرباً على استخدامها ومن دون تعريض حياتك للخطر.

ضعف الوعي

أكد النقيب حمدان حمد السويدي مدير إدارة الحماية المدنية بالدفاع المدني في دبي أن أهم أسباب الحرائق ضعف الوعي الوقائي الذي يؤدي إلى الإهمال، وضعف البنية التحتية للمنازل القديمة، وعدم صلاحية الشبكات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى أعمال البناء غير المرخصة في المنازل، ومصادر الاشتعال غير المراقبة.

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