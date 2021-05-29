شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الانشغال بغير الطريق

المصدر: أبوظبي - البيان

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - أبوظبي، وضمن حملة «درب السلامة» ومبادرة «لكم التعليق» فيديو لحادث بسبب الانشغال بغير الطريق.



وحذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف أو تناول الطعام أو الشراب، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه أو الانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من السلوكيات التي تؤدي إلى فقدان التركيز وانحراف المركبة وهي أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية الخطيرة.



وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

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