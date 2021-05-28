غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

غرقت عائلة هندية مكونة من أب 49 عاما، وأم 32 عاما، وابن وبنت عمرهما 4 سنوات، حيث أتت الأسرة من عجمان، وتوجهت إلى شاطئ البيت متوحد بأم القيوين عند السابعة صباحاً، وجلسوا حتى 9 صباحا، ثم دخل الأب البحر بهدف السباحة، ثم لحق به الابن، ثم البنت وبعدهما الزوجة.

وأثناء تعرض الأم والبنت للغرق تمكن الابن من الخروج، كما أن الأب لم يستطع إنقاذ الزوجة والبنت، لأنه كان منهكا بسبب السباحة، فطلب المساعدة من الجمهور المارة، الذين بدورهم تمكنوا من استخراج الأم والبنت، وهما في حالة حرجة.

وتم إبلاغ الشرطة والإسعاف الوطني الذي قام بالإسعافات الأولية، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى أم القيوين، حيث توفيت الأم، أما الطفلة فحالتها مستقرة.

بلاغ

وقال العميد خليفة سالم الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إنه فور وصول البلاغ توجهت الفرق المختصة إلى مكان الحادث، وتمت عملية الإسعاف، مناشداً الجمهور إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم دخول البحر عند علو الأمواج بصورة خطيرة، وضرورة لبس الملابس الواقية من الغرق، مناشدا الآباء بضرورة الانتباه لأبنائهم وعدم تركهم دون مراقبة في جميع الأوقات، إضافة إلى السباحة عند الشاطئ وعدم الدخول إلى الأعماق.

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