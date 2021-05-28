وفاة عامل وإصابة اثنين أثناء صيانة وحدة تكييف بالشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

أدى حادث في وحدة تكييف أثناء صيانتها من قِبل فنيي إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة الأجهزة الكهربائية في برجٍ سكني بالإمارة، إلى وفاة أحد العاملين من الجنسية الآسيوية، وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة تم على إثرها نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح العقيد يوسف بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه ورد بلاغ في تمام الحادية عشرة من صباح أمس الخميس، يفيد بسماع دوي «فرقعة» في إحدى وحدات التكييف، أعلى أحد الأبراج السكنية الواقعة على امتداد شارع الوحدة بالإمارة، وعلى الفور انتقلت كافة الوحدات المعنية ذات الاختصاص والصلة، لمباشرة عملياتها المنوطة بها، حيث تبين أثناء المعاينة وإجراءات التحقيق المبدئي، أن الفرقعة قد حدثت أثناء قيام فنيي الشركة المخول إليها القيام بأعمال صيانة الأجهزة الكهربائية، بإجراء إصلاح بضاغط التبريد (الكمبروسر)، مسببةً وفاة أحد فنيي الصيانة من الجنسية الآسيوية، وإصابة اثنين آخرين؛ بإصابات بليغة، حيث تم نقلهم على الفور بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى القاسمي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأشار مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أنه تم انتداب خبراء الآلات، والحرائق بالمختبر الجنائي، للوقوف على مسببات الحادثة، فيما تم نقل جثمان المتوفى للطلب الشرعي، بناءً على أمر النيابة العامة.

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