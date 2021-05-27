بسبب كورونا .. آسيوي ينتحر من أعلى جسر الروضة في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أقدم شخص، آسيوي الجنسية، يبلغ من العمر 42 عاماً، على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر الروضة بعجمان في مشهد مأساوي، وأمام زوجته، حيث تُوفي فور سقوطه في المكان، وتم نقل جثته عبر الإسعاف الوطني إلى المستشفى.

وحول ملابسات الحادثة، أكد المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية لـ«البيان» ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة عجمان، يفيد بسقوط الشخص من فوق «جسر الروضة» في عجمان على الأرض، وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني إلى مكان الحادث، وتم نقله جثة هامدة، بواسطة الإسعاف إلى المستشفى، وقد فارق الحياة متأثراً بقوة السقوط من الجسر.

كما أوضح رئيس مركز شرطة الحميدية أن إفادة زوجة المنتحر كشفت أن زوجها كان مصاباً بمرض «كوفيد 19» وفي اليوم الخامس من المرض، ويرتدي إسورة الحجر الصحي، وهو يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وقد أثّرت عليه الإصابة بـ«كورونا»، حيث أصبح قلقاً ودائم التفكير، والخوف من فقدان عمله، جراء الإصابة بالفيروس، ما سيؤثر في وضعة المادي عليه وعلى عائلته، لافتة إلى أنها أثناء وجودها معه في المركبة توقف على جسر الروضة، ونزل من المركبة مودعاً إياهم، وأوصاها بالاهتمام بالأبناء، ثم رمى بنفسه من أعلى الجسر منتحراً، حيث شاهده أحد المارة، وأبلغ الشرطة بالواقعة.

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