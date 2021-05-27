دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مستودع للسيراميك دون إصابات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مستودع للسيراميك دون إصابات.

وتفصيلاً، أفاد الدفاع المدني في دبي بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة 16:48 من مساء اليوم، باندلاع حريق في منطقة أم الرمول.

وعلى الفور، تحرك مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند الوصول الساعة 16:51 تبين أن الحادث في مستودع للسيراميك، لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني مهامها في مكافحة الحريق مع طلب الدعم والإسناد من مركز بورسعيد.

وفي الساعة 17:01، أفاد قائد الحادث بأن الحادث متوسط، وعليه تم تحريك مركز الكرامة لتنفيذ عمليات الدعم والإسناد الإضافية.

وعند الساعة 17:39، أرسل قائد الحادث الميداني إشارة بالسيطرة على الحادث بشكل كامل ومباشرة مرحلة التبريد ولا توجد أي اصابات، كما تسلَّمت الجهات المختصة الموقع لإجراء التحقيقات اللازمة.

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