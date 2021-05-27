دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مستودع للسيراميك دون إصابات

المصدر:
  • دبي - شيرين فاروق
التاريخ:

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مستودع للسيراميك دون إصابات.

وتفصيلاً، أفاد الدفاع المدني في دبي بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة 16:48 من مساء اليوم، باندلاع حريق في منطقة أم الرمول.

وعلى الفور، تحرك مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند الوصول الساعة 16:51 تبين أن الحادث في مستودع للسيراميك، لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني مهامها في مكافحة الحريق مع طلب الدعم والإسناد من مركز بورسعيد.

وفي الساعة 17:01، أفاد قائد الحادث بأن الحادث متوسط، وعليه تم تحريك مركز الكرامة لتنفيذ عمليات الدعم والإسناد الإضافية.

وعند الساعة 17:39، أرسل قائد الحادث الميداني إشارة بالسيطرة على الحادث بشكل كامل ومباشرة مرحلة التبريد ولا توجد أي اصابات، كما تسلَّمت الجهات المختصة الموقع لإجراء التحقيقات اللازمة.

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