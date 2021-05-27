حادث صهريج غاز بالفجيرة يغلق الطريق 3 ساعات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صرح العقيد صالح محمد عبد الله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، عن وقوع حادث أمس، بين صهريج نقل للغاز وشاحنة في شارع الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، الرابط بين مدينتي الفجيرة ومسافي، وذلك بسبب الاهمال وعدم الانتباه بالدخول للطريق دون التأكد من خلوه، لافتا بأن الحادث نجم عنه إصابة سائق الصهريج بإصابات بسيطة، لافتا بأنه تم على الفور إغلاق الطريق لمدة 3 ساعات لمعالجة وتنظيف آثار الحادث.

وأشار الظنحاني أنه فور وقوع الحادث تحركت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف وفرق من الدفاع المدني للموقع لمباشرة الحادث ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج المناسب.

الجدير بالذكر أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة أرسلت رسائل نصية على الهواتف المحمولة تنبه الجمهور بإغلاق الطريق الذي وقع فيه الحادث بشكل مؤقت في تمام الساعة 8:49 دقيقة مساء وذلك لتنظيف موقع الحادث من أجل سلامة مرتادي الطريق، حيث تم افتتاح الطريق في حوالي الساعة 11:47 دقيقة مساء.

وطالب العميد مستخدمي الطريق الالتزام بقوانين السير والمرور والالتزام التام بالسرعات المحددة والانتباه والتركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق وترك مسافة آمنة، متمنيا السلامة للجميع.

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