السجن شهراً عقوبة تزوير محرر غير رسمي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

حكمت محكمة أول درجة، بحبس متهم، وهو رجل أعمال آسيوي الجنسية، لـ 6 أشهر، مع تنفيذ حكم الإبعاد عن الدولة فور تنفيذ الحكم، بسبب تهمة التزوير في محرر غير رسمي، أدى إلى إلقاء القبض عليه. حيث تبين قيام المتهم بعملية نصب، حيث قام بتحويل مبلغ 100 ألف دولار لشخص خارج الدولة، وعده باستخراج جواز دبلوماسي لإحدى الدول الأجنبية، ليحقق بذلك العديد من الامتيازات في مجال عمله. وبعد حصوله على الجواز الأجنبي، توجه فوراً لتعديل الوضع في الدولة، باستخراج تأشيرة إقامة، ليتم القبض عليه، بعد اكتشاف الجواز المزور، وتمت إحالته للمحكمة.

وأقرت محكمة الاستئناف، بتخفيف عقوبة الحبس لمدة شهر، وإلغاء حكم الإبعاد عن الدولة، لخلو السجل الجنائي للمتهم من أي قضايا جزائية في الدولة.

وقال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي، في حديثه لـ «البيان»، بأنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس.

وذلك كله ما لم ينص عليه غيره. مؤكداً على نقطة مفادها بأنه تعتبر جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة، نظراً لما قد تسببه هذه الجريمة من أضرار على المجتمع، حيث إن المزور يلجأ لارتكابها بهدف الحصول على أموال الغير، أو ليحصل لنفسه على شيء هو غير قادر قانوناً على الحصول عليه. موضحاً في الوقت ذاته، ضرورة تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع. ‬‬‬

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