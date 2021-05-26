شرطة عجمان تمنح مهلة 3 أشهر لتجديد تسجيل المركبات منتهية الترخيص

المصدر: البيان الإلكتروني

منحت القيادة العامة لشرطة عجمان المخالفين مهلة 3 أشهر لتجديد ترخيص مركباتهم قبل تطبيق المخالفة تقديراً ومراعاة لظروف المتعاملين، شريطة تجديد التأمين عند انتهاءه.

وأكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها تطبق القوانين والقرارات الوزارية فيما يتعلق بأنظمة السير والمرور في الدولة، وبموجب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 ينص في المادة رقم 25 بند "ب" بأن مخالفة "قيادة مركبة منتهية الترخيص" تترتب عليها غرامة 500 درهم و 4 نقاط. وتضاف عليها 7 أيام حجزاً إذا مر على انتهاء الترخيص ثلاثة أشهر.

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