عصابة تقتحم شركة بسكين وتسرق خزنة بعد الاعتداء على صاحبها

المصدر: دبي ــ رامي عايش

هاجمت عصابة آسيوية مقر شركة رجل أعمال من الجنسية عينها بالأسلحة البيضاء، وسرقت منه قرابة 290 ألف درهم، بعد الاعتداء عليه وشل حركته بواسطة شريط لاصق.

وجاء في تفاصيل الواقعة التي عرضتها النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي، أن 7 لصوص من جنسية آسيوية واحد بينهم خمسيني، اقتحموا مقر شركة المجني عليه في منطقة نايف، واعتدوا عليه، وقيدوا حركته، قبل تمكنهم من العثور على مفتاح الخزنة العائدة له وسرقة المبلغ المذكور والفرار من المكان.

وأفاد المجني عليه أمام النيابة العامة في ملف التحقيقات، بسماعه صوت جرس الشركة يقرع ليل يوم الواقعة، وعندما فتح الباب، تفاجأ بشخصين دفعاه إلى الخلف ودخلا وراءه إلى الشركة، قبل حضور خمسة آخرين، اجتمعوا عليه، فأغلقوا فمه حتى لا يصرخ، ووضعوا السكين فوق رقبته وهددوه إذا استنجد بأحد، ثم قيدوا أطرافه بشريط لاصق لشل حركته ومنع مقاومته.

وأضاف أن أفراد العصابة فتشوه واستولوا على محفظته، التي كانت تحتوي على بطاقاته الشخصية والبنكية، ومبلغ من المال بعملة بلاده، إضافة الى 1480 درهماً، قبل عثورهم على مفتاح خزنة الشركة الذي استخدموه في فتحها وسرقة 289 ألف درهم من داخلها، ومن ثم الهروب من المكان بعد فشلهم في إغلاق باب الشركة بواسطة المفتاح الذي كان معلقاً على الباب.

وبتشكيل فريق تحريات لضبط المتهمين بموجب بلاغ فتحه المجني عليه حول واقعة السرقة، تم إلقاء القبض عليهم بعد مرور نحو أسبوع، واعترفوا طواعية بقيامهم بالسرقة، كما ضبطت في حوزتهم مبالغ مالية أخرى أقروا بأنها حصيلة السرقة موضوع الدعوى.

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