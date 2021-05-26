زائر يحاول تهريب 6 كيلو غرامات ماريجوانا داخل كرتونة

المصدر: دبي-رامي عايش

أفشل مفتشو الجمارك في مطار دبي محاولة تهريب زائر آسيوي كمية من مخدر الماريجوانا داخل صندوق كرتوني اثناء قدومه الى الدولة.

وبحسب النيابة العامة التي أحالت المتهم البالغ من العمر 32 عاماً إلى المحكمة الجزائية في دبي، فإن "الأخير" جلب معه 6 كيلوغرامات من السموم المذكورة، كان قد أخفاها داخل 6 لفافات بلاستيكية وضعها داخل كرتونة في محاولة منه لإخفائها عن أعين الأجهزة الامنية.

إفادة

وقال مفتش جمارك في مطار دبي في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة إنه "تم الاشتباه بوجود أجسام كثيفة داخل الصندوق الكرتوني العائد للمتهم بعد مروره من جهاز الأشعة، وعليه تم استدعاء المذكور وتفتيش الصندوق بحضوره، قبل العثور عن كمية المخدرات التي كانت ملفوفة بالغطاء البلاستيكي.

إنكار

وبسؤال المتهم عن ماهية المضبوطات، أنكر علمه بها، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة تمهيداً لاستكمال التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة.

تهمة

ووجهت النيابة العامة إلى الزائر تهمة جلب وحيازة نحو 6 كيلو غرامات من مخدر الماريجوانا بقصد الترويج مطالبة بسجنه وإبعاده.

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