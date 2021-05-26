50 ألف درهم غرامة إتيان الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء

المصدر: أبوظبي - وام

أوضحت النيابة العامة للدولة في تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة كل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء وفي حال العودة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر والغرامة التي لا تجاوز 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الـ15 من عمره ولو في غير علانية.

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