قصة حب عمرها 4 سنوات تنتهي بالتهديد والفضيحة

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم رجلاً عربياً يبلغ من العمر 49 عاماً بتهمة تهديد امرأة من إحدى دول أمريكا الجنوبية، بفضح علاقته بها، وخدش شرفها أمام عائلتها وزوجها المنحدر من بلد المتهم، عبر رسالتي بريد إلكتروني، وجه "الأولى" إلى بريدها الشخصي والثانية لبريد شقيقتها، متضمنة طلبه منها إعادة مبلغ من المال له.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة سب المجني عليها بعبارات نابية، ونشر صورة السيارة التي تقودها على حسابه على "الفيسبوك" وعليها تلك العبارات النابية.

وقالت المجني عليها البالغة من العمر 48 عاماً للنيابة، إنها كانت على علاقة حب مع المتهم استمرت 4 سنوات، ولما طلبت منه إنهاء تلك العلاقة، رفض ذلك، وراح يزعجها على هاتفها وهددها عبر رسائل البريد الإلكتروني بفضحها في حال لم ترد إليه 310 آلاف درهم، وهو ما تسبب لها بأذى نفسي".

وأشارت المرأة إلى أن المتهم نشر صورة سيارتها على حسابه على "الفيسبوك" وأرسل كذلك رسالة عبر "الواتسآب" لزوجها المقيم في موطنه، متضمنة صورة مخلة بالآداب لامرأة ورجل لا يتضح وجهاهما فيها، مشيرة إلى أن "حبيبها السابق" كان يقصد من مضايقاته لها وأفعاله تدمير حياتها بعد أن انفصلت عنه وقررت الابتعاد عنه".

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