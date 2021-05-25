عبر تزوير أذونات الدخول.. خليجي يحقق 200 ألف درهم في 20 يوماً

المصدر: دبي-رامي عايش

حقق موظف إداري خليجي "مكاسبَ" قدرها 200 ألف درهم في 20 يوما فقط، مستعيناً بأساليب احتيالية يزور بموجبها أذونات دخول الكترونية عن طريق هاتفه، خلافا للحقيقة، ويسلمها إلى أصحابها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 الاف درهم الى 20 " الفا" عن كل تأشيرة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فإن الموظف المذكور البالغ من العمر 41 عاما، زور مع سائق شخصي عربي، 6 صورة ضوئية لأذونات دخول الكترونية بأسماء أشخاص، ونسبا صدورها للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، باصطناعهما تلك الأذونات بما عليها من بيانات، وسلماها إلى أصحابها محتجين بصحتها.

ودلت التحقيقات أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في يناير الماضي، حول تزوير شخص أذونات دخول منسوبة إليها مقابل مبالغ مالية، ليصار الى التنسيق مع أحد مصادرها الذي أعد كمينا للمتهم الأول وتسليمه 32 الف درهم مقابل الحصول على تأشيرتين، حيث ضبطت بحوزته حقيبة تحتوي جوازات سفر أصلية لأشخاص من جنسية آسيوية، وعدد من أذونات الدخول المزورة.

وبسؤال المتهم من قبل الجهة المختصة، أفاد بأنه يزور التأشيرات بمساعدة المتهم الثاني مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم عن كل تأشيرة، وأنه ينجز عملية التزوير عن طريق هاتفه، بإضافة بيانات الأشخاص إلى تأشيرات وهمية مصطنعة، ليتمكن من كسب نحو 200 ألف درهم في 20 يوما فقط.

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