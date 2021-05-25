رسالة إلى هاتف فتاة تكلف شاباً 20 ألفاً

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

رفعت فتاة عربية، دعوى قضائية أمام محكمة العين، تطالب فيها شاباً بدفع مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض عن رسائل نصية أرسلها إلى هاتفها المتحرك، يتهمها فيها بأنها على علاقة مع العديد من الشباب، وأنها قامت بإرسال صورها إليه بهدف إغرائه.

وأفادت الفتاة في دعوها، بأنها في أحد الأيام تفاجأت باستلام رسالة إلكترونية، جاء فيها «انت تمشي مع رجال كثيرين، وتوديلي صورك وفديوهاتك علشان تغريني»، ليتم إحالة الشاب إلى المحكمة الجزائية، والتي أدانته عن تلك الواقعة. وعليه، قضت المحكمة بإلزام الشاب بدفع مبلغ قدره 20 ألف درهم، مع الرسوم ومصارف الدعوى.

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