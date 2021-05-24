دفاع مدني دبي يسيطر على حريق اندلع في مخلفات غرفة حارس مدرسة في ند الشبا

المصدر: دبي - شيرين فاروق

استطاعت فرق الدفاع المدني بدبي، اليوم الاثنين، السيطرة على حريق بسيط نشب في غرفة حارس في مبنى خارجي في مدرسة (جيمس) في منطقة ند الشبا 3 .

وأفاد الدفاع المدني بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 12:06 من ظهر اليوم الاثنين بوجود حادث حريق في مبنى خارجي في مدرسة (جيمس) في منطقة ند الشبا 3. وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث، وعند الوصول في الساعة 12:11 تبين أن الحادث بسيط في مخلفات خارج غرفة حارس المبنى.

وأوضح دفاع مدني دبي أن الفرق باشرت مهامها في مكافحة الحريق، وفي تمام الساعة 12:17 أفاد قائد الحادث بالسيطرة على الحادث من دون وقوع أي إصابات، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتسليم الموقع بعد التبريد الى جهة التحقيقات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز