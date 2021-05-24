شرطة دبي تضبط 255 متسللاً خلال رمضان وعيد الفطر

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت فرق إدارة المتسللين في شرطة دبي من ضبط 255 متسللاً، خلال شهر رمضان، وعيد الفطر، بينهم عناصر نسائية مبعدة سابقاً، ومنهم متسلل عربي الجنسية، عاود الدخول إلى الدولة، بعد إبعاده أكثر من مرة، بفارق شهر واحد فقط، والذي أكد في التحقيقات أنه سيعاود التسلل مرة أخرى، كما ضبطت 180 بائعاً متجولاً مخالفاً، و10 أشخاص يقومون بغسيل السيارات بشكل مخالف، ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن هؤلاء، وعدم التعامل معهم لحماية المجتمع عبر الرقم 901، أو عبر «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي.

وتفصيلاً قال العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»: إن إدارة المتسللين قامت بتشكيل فرق متنوعة، لتغطية كل مناطق إمارة دبي لضبط المخالفين، حيث تمكنت من ضبط 255 متسللاً، ومتسللة خلال شهر رمضان والعيد، كانوا يوجدون في أماكن عامة، بهدف البيع غير القانوني، أو العمل بشكل مخالف، وتضمنوا 17 من الفئات المساعدة المُخالفة من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الحملة، التي تنظمها إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية طوال العام، وتكثف أعمالها في شهر رمضان والعيد.

ولفت العقيد سالم إلى أنه ضمن الباعة المتجولين المضبوطين أشخاص عليهم أحكام سابقة، وجرى إبعادهم عن الدولة، منوهاً بأن الأشخاص الذين يعرضون خدمة غسيل السيارات بدون ترخيص قد يقومون بسرقة محتويات من السيارة أو إتلاف جزء منها، لافتاً إلى أهمية تعاون المجتمع في الإبلاغ عنهم.

وأوضح العقيد علي سالم: إن هذه العمالة من الفئات المساعدة تشكل خطورة أمنية على المجتمع، نظراً للجوء البعض إلى العمل بنظام الساعات طمعاً في جني الكثير من المال خلال فترة قصيرة، ويدخلون إلى البيوت تحت أسماء وهمية ودون إثبات، مخالفين بذلك قوانين وأنظمة استخدام تلك الفئة من العمالة.

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