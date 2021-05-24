1.8 مليون درهم تعويضاً لعامل سقط عليه جسم صلب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

رفعت محكمة أبوظبي المدنية، قيمة التعويضات المقدرة لعامل، تعرض لحادث سقوط جسم صلب أدى إلى إحداث عجز بنسب متفاوتة من 205 آلاف درهم، سددتها شركة التأمين لقاء قيمة وثيقة التأمين، إلى مليون و 805 آلاف درهم، وذلك بعد أن قضت بإلزام جهة عمله بدفع مبلغ مليون و600 ألف درهم إضافية.

وتفصيلاً، تعرض الشاكي (عامل في شركة إنشاءات) أثناء عمله لحادث سقوط جسم صلب أدى إلى حدوث عجز بنسب مختلفة ومتنوعة في جسده، الأمر الذي أدى إلى تحرير دعوى جزائية ضد الشركة والمهندس المسؤول عن إدارة الموقع، وتم على أثرها إدانتهما بتهم عدم الاحتراز ومخالفة القوانين في شأن توفير الحماية اللازمة للعمال.

ليتوجه العامل إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته مقدراً إياها بمبلغ وقدره 4 ملايين درهم، وأمرت المحكمة بإحالة الشاكي إلى اللجنة الطبية المختصة، والتي أشارت في تقريرها إلى وجود عجز بنسب مختلفة.

وبعد مداولات، قضت المحكمة بإلزام جهة عمل الموظف بأن تؤدي له مبلغاً وقدره مليون و600 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، على أن تلتزم شركة التأمين بأن تؤدي للشركة بعد ذلك في حدود نصف المبلغ المقضي به في الدعوى.

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