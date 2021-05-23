شرطة رأس الخيمة تكرم مواطنان تقديراً لعثورهما على الطفل المفقود

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة صباح اليوم بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة المواطنان هزاع سعيد الحبسي وعادل محمد الجسمي لمساعدتهما فرق البحث والجهات المختصة في العثور على الطفل الآسيوي المفقود مساء يوم الجمعة الماضية كان مع عائلته في رحلة فوق جبل ينس برأس الخيمة.

وثمن قائد عام شرطة رأس الخيمة جهودهما ودورهما البطولي والإنساني الذي قاما به، وتسخير وقتهما وجهدهما في مساعدة رجال الشرطة في العثور على الطفل المفقود وتسليمه إلى ذويه ، بعد رحلة بحث استمرت لمدة 12 ساعة ومؤكدا شراكة المواطنين والمقيمين في الحماية المجتمعية.

من جانبهما، عبر المواطنان عن بالغ شكرهما وامتنانهما للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بقائد عام الشرطة اللواء علي بن علوان على هذا التكريم والذي سيكون حافزا لهما ولكل مواطن ومقيم في هذا الوطن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز