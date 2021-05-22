"الشارقة للموانئ والجمارك" توعي متعامليها بعقوبة الغش في شهادة المنشأ

المصدر: وام

نشرت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مادة فلمية توعوية حول عقوبة الغش في شهادة المنشأ وذلك في إطار حملة تستهدف من خلالها العملاء والجمهور لإرشادهم وتوعيتهم بالقوانين الناظمة للعمل الجمركي في الدولة وزيادة الوعي بآثار المخاطر والمخالفات الجمركية لحماية المجتمع منها.

وتناولت المادة الفلمية التي نشرتها الهيئة نص المادة الـ 14 الواردة في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ والتي أوضحت أنه يعاقب كل من زور في بيانات السلع التي تورد إلى داخل الدولة أو تصدر خارجها أو قدم معلومات مضللة بقصد الغش في شهادة المنشأ أو دلالة المنشأ بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المتمثلة في جواز إيقاف منح شهادات المنشأ وقفاً مؤقتاً لمدة لا تتجاوز السنة.

وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أنها حريصة دوما على زيادة الوعي القانوني لدى كافة متعامليها والمستفيدين من خدماتها وتعزيز التواصل الفعّال معهم وتوعيتهم أولاً بأول بما يستجد من إجراءات ومتطلبات جمركية لرفع مستوى الالتزام والامتثال الجمركي لضمان أمن وحماية المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز