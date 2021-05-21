إلزام بائع برد مبلغ شراء كلاب تبين أنها مريضة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

رفعت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام رجل برد مبالغ مالية، دفعتها لقاء شراء كلاب، تبين لها بعد استلامها بأنها مريضة ويستوجب إدخالها إلى مستشفى بيطري لتلقي العلاج المناسب.



وقالت الفتاة (الشاكية) شارحة لدعواها بأنها قامت بشراء كلاب من المشكو عليه بمبلغ 20 ألف درهم، وتبين لها بعد استلامها أنها مريضة، فردتها له حتى يقوم بعلاجها ومن ثم إعادتها إليها بعد انتهاء فترة العلاج، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الرجل لم يقم بإرجاع الكلاب إليها، وإنما قام بتسليمها مبلغ 8000 درهم من أصل المبلغ الذي تسلمه منها، مما دفعها لإقامة دعواها.



وأرفقت صور مراسلات هاتفية تدعم الأقوال، وأمام هيئة المحكمة، حضرت الشاكية وأفادت بأن ذمة المشكو عليه مشغولة بباقي المبلغ المطلوب وهو 12 ألفاً، وأنها تطالب بتعويض مالي يصل إلى 18 ألف درهم ليكون بذلك إجمالي مطالبتها 30 ألف درهم، كما حضر المشكو عليه وقدم مذكرة جوابية، تضمنت ما يفيد إقراره بمديونيته للشاكية بمبلغ 12 ألف درهم.



وعقبت المحكمة بأنه توافر في إقرار المشكو عليه الشروط القانونية الواجبة بمقتضى المواد القانونية التي تثبت حقوق الشاكية، مما تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية.



وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه برد مبلغ 12 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف.

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