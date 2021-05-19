الحبس والإبعاد لشخصين اعتديا على رجال شرطة

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس المتهم (ع، ط)، عربي الجنسية، لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه عشرين ألف درهم، عن تهمة التعدي على رجال الشرطة ومقاومتهم خلال القيام بمهام عملهم، كما قضت بمعاقبة المتهم (أ، ج)، عربي الجنسية، بالحبس لمدة ستة أشهر، عن نفس التهم، وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت الشرطة تقوم بعملية المراقبة والتحري في قضية ترويج وتجارة المخدرات من قبل شخص عربي الجنسية، كان يضعها في مكان محدد، ويتفق مع المتعاطين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إرساله صورة عن مكان وضع المادة المخدرة، وفي أثناء المراقبة، تم الاشتباه في أحد الأشخاص «المتهم الأول»، فتوجه إليه أحد رجال الشرطة، وأبرز له البطاقة العسكرية، وأخبره بأنه من رجال الشرطة، طالباً منه إثبات هويته، إلا أنه لم يكترث، ورفض الانصياع للشرطة وقاومهم.

وأثناء ذلك، حضر مجموعة من الأشخاص من الجنسية العربية، وقاموا بالاعتداء على رجال الشرطة الموجودين بالضرب والاستهزاء، ومساعدة المتهم الأول على الفرار، ثم هرب الجميع، وبعد التحري عن الفاعلين ومكان وجودهم، وصلت الشرطة إليهم بمقر سكنهم، بناء على إذن من النيابة العامة، إلا أن المتهم الثاني قاوم رجال الشرطة.

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