استولى على أموال طالب لمساعدته في «الآيلتس»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

دانت محكمة أبوظبي الابتدائية، شخصاً بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية تعود ملكيتها إلى طالب (الشاكي)، وذلك بعد أن ادعى أنه مؤهل لمساعدته في الحصول على شهادة «الآيلتس».

وتفصيلاً، أقام الشاكي دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المتهم أن يرد له مبلغ 2000 درهم، مع إلزامه بتعويض مالي قدره 10.000 درهم.

وقال، إن المتهم استولى على مبلغ 2000 درهم، بعد أن اتصل عليه وادعى كذباً أنه دكتور أكاديمي متخصص لتعليم اللغات وأوهمه أنه سيقوم بمساعدته في دروس خاصة للحصول على شهادة «الآيلتس» مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم كرسوم لبدء الدورة التدريبية، مما أدى إلى خداعة وحمله على تحويل المبلغ له.

وأوضح الشاكي في أقواله، أن المتهم وبعد تسلمه المبلغ لم يقم بتنفيذ التزامه بإقامة الدورة أو إعادة المبلغ الذي تسلمه، وأخذ يماطل ويتهرب من رد المبالغ المالية.

وتمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية التي أدانته بالتهم المنسوبة إليه وقضت بتغريمه ثلاثة آلاف درهم، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة دعوى مدنية لاسترداد ما دفعه والحصول على تعويض مالي.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه برد مبلغ 2000 درهم ودفع مبلغ 10.000 درهم كتعويض للشاكي.

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