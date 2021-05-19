استأجر سيارة لمدة أسبوع وأعادها بعد 144 يوماً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

رفع مكتب تأجير سيارات دعوى قضائية على زبون امتنع عن سداد قيمتها، مطالباً هيئة المحكمة الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 12777 درهماً.

وقال إن الزبون قام باستئجار سيارة منه لفترة أسبوع، بأجرة يومية قدرها 80 درهماً، إلا أنه لم يقم بإعادة السيارة في الموعد المتفق عليه، وأبقاها لديه لمدة تجاوزت الأربعة أشهر، إلى أن استلم السيارة من ساحة الحجز، مشيراً إلى أنه قد ترصد في ذمة المشكو عليه قيمة إيجارية وصلت إلى مبلغ 10640 درهماً.

وأشار إلى أن الزبون لم يكتفِ بذلك فقط، وإنما تسبب في ارتكاب حادث مروري بسبب تعاطيه المواد الكحولية، الأمر الذي أدى إلى حجز المركبة، وتكبد مكتب الإيجار لمبلغ 1700 درهم، رسوم فك حجز المركبة، بالإضافة إلى قيمة حمل السيارة بمبلغ 437 درهماً، ومن ثم يكون إجمالي المبلغ المستحق في ذمته 12777 درهماً.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الأوراق توضح أن المتهم أبقى السيارة في حوزته لمدة 144 يوماً، بقيمة إيجارية قدرها 80 درهماً عن اليوم، فيكون جملة ما يقع على عاتق المتهم سداده، يقدر بمبلغ 10640 درهماً، فضلاً عن قيمة حمل السيارة، والتي قام بها المكتب الشاكي، ورسوم شراء مدة.

وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لمكتب الإيجار مبلغ 12777 درهماً، مع إلزامه الرسوم والمصاريف القضائية.

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