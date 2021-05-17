شرطة أبوظبي تضبط 179 متسولاً في شهر رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

ضبطت شرطة أبوظبي 179 متسولاً في شهر رمضان على مستوى الإمارة، وأكدت حرص مديريات الشرطة على تنفيذ حملات مستمرة للضبط، موضحة أن المتسولين حاولوا كسب تعاطف أفراد المجتمع من خلال اختلاق قصص مضللة لأخذ الأموال.

وحثت الجمهور على التعاون والمساهمة الإيجابية مع الشرطة في الحد من ظاهرة التسول من خلال الابتعاد عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي والتوجه إلى التبرع عبر القنوات الرسمية والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، وكي لا تكون سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول، وطالبت بالإبلاغ عن أماكن تواجد المتسولين بالاتصال على مركز القيادة والتحكم 999 وخدمة أمان على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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