رجل يطالب زوجته السابقة بمليوني درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أقام زوج دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام طليقته «الزوجة السابقة» بدفع مبلغ قدره مليونا درهم، ثمن عقار ساهم في دفع ما نسبة 75% من قيمته، وذلك خلال فترة قيام العلاقة الزوجية. كما طالب الزوج بإلزام طليقته برد مبلغ آخر قيمته 120 ألف درهم، دفعها لقاء أعمال صيانة تم إجراؤها على منزل آخر كانت تمتلكه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوج أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام زوجته السابقة بأداء مبلغ مليوني درهم ومبلغ 120 ألف درهم، مشيراً إلى أنه ساهم معها في 75% من ثمن شراء العقار، وأنه قام بصيانة عقارها السابق بمبلغ 120 ألف درهم.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوجة السابقة بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنفت الزوجة السابقة الحكم.

دعوة كيدية

وأشارت أمام محكمة الاستئناف إلى أن الدعوى المرفوعة ضدها كيدية، حيث إن زوجها يستهدف من ورائها الحصول منها على تنازل عن نفقة الأولاد، مضيفة بأنه لم يقدم لهيئة المحكمة دليلاً كتابياً أو عقداً يثبت صحة أقواله.وعقب الزوج بأنه نظراً لقيام العلاقة الزوجية، فإنه لم يطلب منها الحصول على إثبات يوثق قيامه بمنحها لقرض مالي، موضحاً في الوقت نفسه بأن أقوال طليقته بأن المبلغ الممنوح عبارة عن هبة وليس قرضاً، هي ادعاءات غير صحيحة.

وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة، ورفض الدعوى المقدمة من قبل الزوج وألزمته بالمصروفات.

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