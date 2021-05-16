يستخدمون «الميكروويف» في تزييف العملات الورقية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف المقدم الدكتور خبير علي خليفة سعيد الفلاسي، رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لـ«البيان» أنه تم الكشف عن حوالي 400 قضية تزييف عملات ورقية مختلفة وبطرق متنوعة منها وضعها في «الميكروويف» بعد غسلها بطريقة معينة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يعوّض الأشخاص المتضررين من تلف عملة الدولة نتيجة حريق أو حادث بالقيمة نفسها شرط أن يتوفر الرقم المسلسل، حيث تم تعويض أحد الأشخاص عن احتراق 60 ألف درهم جزئياً بالقيمة نفسها.

وتفصيلاً أفاد المقدم الفلاسي أن هناك انخفاضاً في بلاغات العملات المزيفة العام الجاري والماضي، مقارنة بالأعوام 2019 و2018، وعلى الرغم من اعتقاد المزيفين أنه أتقنوا عملهم إلا أن أي متخصص يمكنه كشف التزوير بسهولة، منوهاً إلى أن التزوير يتم بطرق عدة أشهرها استخدام الطابعات والأوراق العادية والتي تختلف عن الأوراق النقدية.

وأشار المقدم الفلاسي إلى أن شرطة دبي قامت عبر السنوات الماضية بتدريب عدد من العاملين في الصرافة والبنوك ومحطات الوقود على كيفية اكتشاف العملات المزيفة من دون استخدام أجهزة عبر الملمس، وذلك بعد رصد حالات تغيير عملات مزيفة تم تداولها فعلياً بسبب عدم انتباه الموظف أو قلة خبرته، حيث يقوم الجناة بوضع الأوراق المزيفة داخل الأوراق السليمة والتي لا يكشفها جهاز العد الآلي، داعياً إلى ضرورة تطبيق تلك الدورات على كل العاملين في الصرافة والبنوك والجهات ذات الصلة بالتعامل مع الأموال بشكل مستمر.

صعوبة

وأشار المقدم الفلاسي إلى أنه يمكن تدارك الأمر عبر وجود عدسة مكبرة لدى الموظف يمكنه بسهولة كشف أي عملة يشتبه بها عبر عدد النقاط الموجودة في العملة والتي تكون واضحة جداً وتمنع تداول هذه العملات والقبض على الجناة في اللحظة نفسها التي يتم فيها تقديم العملة للموظف، والتي تثبت التورط والإدانة في حينها، لافتاً إلى أن تزييف النقود أحد أصعب أعمال التزييف على الإطلاق لما تتمتع به النقود الورقية من تعقيدات سواء في نوع الورق المستخدم أو صعوبة النقشات التي تتحلى بها العملات النقدية المختلفة بل وحتى طريقة إصدار الأرقام المتسلسلة على كل عملة ورقية، حيث إن كل عملة ورقية تحتوي على رقم متسلسل فريد يتم الحصول عليه عن طريق عملية حسابية معقدة.

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