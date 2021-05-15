شرطة رأس الخيمة تفعّل خدمة تسجيل المركبات إلكترونياً في الإمارة

المصدر: البيان الإلكتروني

مواكبة للتطلعات الحكومية، وتجسيداً لتوجيهات وزارة الداخلية، بتقديم خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين، أتاحت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، خدمة تسجيل المركبات إلكترونياً في الإمارة، عن طريق موقع وزارة الداخلية، أو عبر قنواتها الرسمية.

وأوضح سعادة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، بأن آلية الخدمة تتيح للمتعاملين إمكانية تسجيل مركبات الأفراد التي يتم تحويلها من إمارة اخرى أو حيازتها، كما تتيح تسجيل المركبات من خلال منافذ البيع ( الوكالات )، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، أو إحدى قنواتها الإلكترونية الرسمية، واختيار الخدمة، واتباع التعليمات في الموقع لإدخال المستندات الرسمية المطلوبة، ثم تفعيل الخدمة، وذلك بهدف إتاحة الخدمات على مدار الساعة، والوصول إليها سواءً عبر الأجهزة الالكترونية الشخصية أو الهواتف الذكية أو أجهزة الخدمة الذاتية، سعياً لإسعاد المتعاملين عبر كسب ثقتهم ونيل رضاهم.

وتفصيلاً، أشار سعادة العميد الدكتور الحميدي، بأن تسجيل مركبات الأفراد التي تم تحويلها من إمارة اخرى أو حيازتها، يتم من خلال الدخول إلى الموقع واختيار شهادة التحويل أو الحيازة، ومن ثم اختيار اللوحات سواء لوحة محجوزة أو لوحة جديدة ( صرف تلقائي من النظام ) ومن ثم اختيار المصنع المراد استلام لوحات الارقام من خلاله ( مصنع قرية التسجيل المتواجد بمنطقة سهيلة بإمارة رأس الخيمة ) ومن ثم دفع الرسوم، وبعد إتمام العمليه ودفع المستحقات، يتسلم المتعامل اللوحات مباشرة من المصنع، ويتم ارسال الملكية من خلال البريد، مضيفاً بأن آلية تسجيل المركبات من خلال منافذ البيع ( الوكالات ) ستتم اثناء قيام المتعامل بشراء مركبة من الوكالة، فتعمل الوكالات على الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، وتسجيل المركبات باسم العميل مباشرة ودفع الرسوم، ومن ثم يتوجه العميل مباشرة إلى مصنع اللوحات لاستلام لوحات الارقام، ويتم ارسال الملكية عبر البريد للعميل.

وأكد مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، على مضاعفة الجهود لتوفير كافة الموارد والإمكانيات المتاحة التي تسهم في إسعاد المتعاملين وتسهل إجراءاتهم المرورية المتعلقة بالتسجيل والترخيص، سعياً نحو تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة، توطيداً لجسور التواصل بين القيادة والجمهور.

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