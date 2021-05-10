احتفاء إعلامي بريطاني بمهارة وحرفية شرطة دبي

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

جاء نبأ اعتقال المطلوب مايكل مووغان في دبي، كانتصار آخر يضاف لسلسلة إنجازات شرطة دبي، مع إشادة الجانب البريطاني بالعملية الناجحة، إلى جانب خبرة وبراعة واحتراف قوات شرطة دبي في القبض على المطلوب في عدد من قضايا الاتجار بالمخدرات المنظمة.

وعنونت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية: أن أحد أكثر الرجال المطلوبين في ليفربول تم اعتقاله بدبي، مشيرةً إلى أن مايكل مووغان، البالغ من العمر 35 عاماً، فار من العدالة.

وعلقت الصحيفة الصادرة من ليفربول، أنه أصبح بمقدورها الآن الكشف عن اعتقال مايكل مووغان في دبي بعد عملية مشتركة ضمت الوكالة الوطنية للجريمة والإنتربول وشرطة دبي المحلية.

وصنفت صحيفة «بيرمنغهام ميل» البريطانية مووغان بين المطلوبين الـ 22 بالمملكة المتحدة، لافتةً إلى أن مووغان، له صلة بمقهى روتردام الذي تمت مداهمته عام 2013 بعد الاشتباه في أنه كان يستخدم كواجهة لمركز عمليات لتجار المخدرات الدوليين للاجتماع لإجراء مفاوضات مع الموزعين وترتيب تمويل ونقل كميات هائلة من المخدرات، كما وتورط مووغان في مؤامرة لاستيراد الكوكايين إلى المملكة المتحدة عام 2013.

ونقل موقع «وايرل غلوب» الإخباري البريطاني أنه قد تم في دبي إلقاء القبض على رجل كان مطلوباً منذ 8 سنوات، من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، لدوره المزعوم في مؤامرة دولية واسعة النطاق لتهريب المخدرات.

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