دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بين صهريج مواد قابلة للاشتعال وسيارة خاصة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق نتيجةً لحادث تصادم بين "صهريج يحمل مواد قابلة للاشتعال" مع مركبة خاصة، مسجلا 3 اصابات تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتفصيلاً أفاد مصدر في الدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 12:06 من صباح اليوم الأحد بوجود حريق نتيجةً لحادث تصادم بين "صهريج يحمل مواد قابلة للاشتعال" مع مركبة خاصة، على طريق الشيخ محمد بن زايد بالقرب من مخرج شارع رأس الخور في اتجاه أبوظبي، وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز الراشدية إلى موقع الحادث، وعند الوصول في الساعة 12:10 صباحاً تبين احتراق الصهريج والمركبة بالكامل من دون وجود أي محصورين، حيث باشرت مكافحة النيران والسيطرة عليها عند الساعة 12:23 صباحاً وفق إشارة قائد الحادث مع وجود ثلاث إصابات بسيطة تم نقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل موقع الحادث الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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