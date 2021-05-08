تلقت مليون مكالمة.. شرطة دبي تحقق دقيقتين و47 ثانية للتعامل مع الحالات الطارئة

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد نبيل عبد الله الرضا، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات، والعقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، واستعرض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق وما تم تنفيذه منها.

ونوه معالي الفريق المري بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة والدوريات في الحفاظ على الأمن في مناطق الاختصاص، وهو ما ساهم في تحقيق معدل دقيقتين و47 ثانية لزمن الاستجابة مع الحالات الطارئة في الربع الأول من العام الجاري، وكانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحالات 6 دقائق، بينما جاء متوسط زمن الاستجابة مع الحالات الطارئة في نفس الفترة من العام 2020، 4 دقائق و57 ثانية، وجاء زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 9 دقائق و25 ثانية في الربع الأول من العام الجاري مقابل 10 دقائق و53 ثانية في نفس الفترة من العام الماضي.

أكثر من مليون مكالمة

واطلع معالي الفريق المري على عرض نتائج هاتف النجدة (999) للربع الأول من العام الجاري ومقارنتها بالربع الاول من العام 2020، حيث تلقى مركز إدارة القيادة والسيطرة في الربع الأول من العام الجاري مليوناً و101 ألف و51 مكالمة، تم الرد على 99.79% منها في غضون 10 ثوانِ، مقارنة بمليون و353 ألفاً و269 مكالمة خلال الربع الأول من العام 2020 وتم الرد على 97.53% منها في غضون 10 ثوانِ.

مركز الاتصال 901

واستمع الفريق المري إلى شرح حول إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال (901)، حيث بلغ عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الأول من العام الجاري 170 ألفاً و323 مكالمة، ووصلت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية 90،7%، مقابل تلقي المركز ل 164 ألفاً و874 مكالمة في الربع الأول من العام 2020 ووصلت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية، 80%.

متابعة مباشرة

من جانبه قال اللواء كامل بطي السويدي، إن التقييم الذي يقوم به القائد العام لشرطة دبي أو من ينوب عنه، لمتابعته العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة، يساهم في رفع كفاءة العاملين في المركز بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة للعقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، وإن الادارة العامة للعمليات تسعى لتقديم خدمات أفضل للجمهور من خلال استخدام أحدث التقنيات ورفع مستوى العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة من خلال التأهيل والتحسين المستمر.

والجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة ربع السنوية، مما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتساهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية للوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة.

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