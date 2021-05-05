الحبس والغرامة لشاب خليجي أضرم النار بشقة جارته

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات والغرامة بقيمة 5 آلاف درهم على المتهم خليجي الجنسية يبلغ من العمر34 عاماً ،وذلك لقيامه بإضرام النار في شقة سيدة عربية جارته في أحد الابراج السكنية بعجمان ، حيث ارتكب المتهم فعلاً من شأنه تعريض حياة المجني عليها للخطر بأن أضرم النار عمداً في شرفة شقتها وأتلف باب الشقة المملوكة للمجني عليها .

وتشير الواقعة إلى أن ورد بلاغ لمركز شرطة المدينة الشامل من الشاكية سيدة عربية الجنسية وأفادت أن جارها المتهم خليجي الجنسية يقوم برمي الحجارة وعبوات مشتعلة في شرفتها وأنه أتلف الباب الرئيسي لشقتها فتحركت دورية الشرطة اإلى شقة المجني عليها وتم المعاينة وتبين وجود اتلاف في الباب الأمامي للشقة وأثار حريق وقطع من الحجارة مرمية وقماش مشتعل في الشرفة بعدها تم فتح بلاغ للشاكية وأخذ أقوالها والتعميم على المتهم والقبض عليه وبسؤال الشاكية في محضر الاستدلال عن موضوع شكواها قررت أنها تقيم في برج سكني وأن جارها يقوم بإزعاجها ورمي الحجارة من شرفة شقته إلى شقتها وأنه استعمل قطعة حديدية لسحب الأغراض المتواجدة بالشرفة وأنه اتلف الباب الأمامي لشقتها .

وبسؤال المتهم بمحضر الاستدلال وفي تحقيقات النيابة العامة اعترف بجميع التهم المسندة إليه وقرر بأنه قام بجلب علب زجاجية من مشروب غازي وقماش وقام بشراء وقود وتعبئتها ومن ثم اشعلها وقام برميها في شقة المجني عليها وانه قام بضرب باب شقتها الرئيسي بمفك البراغي و ثبت بمحضر ضبط المتهم أنه أثناء تفتيش شقته تم العثور على عبوات بترول ومفك براغي وقطن وماكينة حفر الجدار .

وذكر المتهم باأنه قام بهذه الأفعال لكونه كان منزعجاً من جارته بسبب طرق الجدار الفاصل بين شقته وشقتها وطرق الباب عليه و سبق وأن فتح ضد المجني عليها تسع بلاغات عن طريق الاتصال بالشرطة .

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