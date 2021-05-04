شرطة دبي: المسار الأيسر للتجاوز ومركبات الطوارئ

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكدت شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات على عدم قيادة المركبات في المسار السريع «الحارة اليسرى» إلا في حالة تجاوز سيارة أخرى، لافتة إلى أن التشبث بالقيادة المطولة في المسار السريع والقيادة العدوانية مخالف لقانون السير والمرور في الدولة، وأن المسار الأيسر يستخدم للتجاوز ولمركبات الطوارئ وذلك لضمان سلامة مستخدميه.

ودعت شرطة دبي في فيديو توعوي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائدي المركبات للالتزام بالمسار الأيمن حفاظاً على كفاءة الطريق وسلامة مستخدميه، وأنه في حالة استخدام المسار السريع واقتراب مركبة من الخلف بسرعة يجب إفساح الطريق حتى لو كان هناك التزام بالسرعة المقررة على الطريق، إضافة إلى ضرورة الانتباه إلى الانتقال الآمن بين المسارات وعدم الانشغال بغير الطريق.

مخالفة

وأشارت شرطة دبي إلى أن تمسك بعض سائقي المركبات بالسير في المسار السريع على الطريق، قد يعرقل حركة مركبات الطوارئ ويعرض السائق لمخالفة عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ، كما أنه قد يجبر سائقين على ارتكاب مخالفات مرورية، مثل التجاوز من اليمين، ثم الانتقال إلى الحارة اليسرى، وكذا مخالفة عدم ترك مسافة أمان، وهي من أكثر المخالفات التي تتسبب حوادث مرورية وخيمة.

ودعت شرطة دبي مستخدمي الطريق إلى ضرورة استخدام إرشادات السلامة عند التجاوز من اليسار واستخدام الإشارات لتنبيه المركبات الخلفية والجانبية، والالتزام بالقيادة الآمنة بعيداً عن العدوانية وفهم أن الطريق ملك للجميع وليس لشخص، وأن سلامة الجميع مهمة كافة مستخدميه، منوهة بأن الالتزام بمسافة الأمان يمنح السائق فرصة لاتخاذ القرار المناسب في حالة وجود أي حالة طارئة على الطريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات، كذلك توقع خطأ الغير وعدم استخدام الهاتف وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بغير الطريق تجنب السائقين الحوادث والمخالفات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز