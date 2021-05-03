إخماد حريق شبّ في إحدى بنايات الـ 16 بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نجحت فرق الدفاع المدني والإطفاء في إدارة دفاع مدني الفجيرة في السيطرة على حريق شب في إحدى البنايات السكنية الواقعة في منطقة الـ 16 بناية بالإمارة وذلك في تمام الساعة الثانية فجر اليوم، ونجم عن الحادث أضرار مادية، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد باندلاع النيران في إحدى الشقق السكنية الكانئة فى مجمع الـ 16 بناية، وتم على الفور تحرك فرق مجهزة من رجال الدفاع المدني إلى موقع الحريق ولوحظ تصاعد الأدخنة، فتم سريعا تأمين السكان باخلاء البناية من القاطنين فيها وذلك في خطوة لتامين سلامتهم وعدم إلحاق أي ضرر بهم، حيث قامت الفرق بالتعامل بسرعة مع الحريق وتمكنت من إخماد النيران المتصاعدة، وتبريد مكان الحريق.

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