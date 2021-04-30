ضبط أوروبي دهس شخصاً وهرب

المصدر: دبي - البيان

تمكن مركز شرطة بر دبي في أقل من 24 ساعة، من ضبط شخص من الجنسية الأوروبية، دهس شخصاً من الجنسية العربية ليفارق الحياة على الفور في مكان الحادث، ويفر الجاني من المكان.

وقال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، إن دوريات المركز تلقت بلاغاً من إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في حوالي الساعة الواحدة صباحاً يفيد بوقوع حادث دهس على شارع دبي - العين ووفاة الضحية، وهروب المتسبب في الحادث إلى جهة مجهولة، وعلى الفور تم الانتقال لمكان الحادث الذي وقع في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي.

وبناءً على تلك الوقائع، تم تشكيل فريق عمل من دوريات ومباحث المركز، ليتبين أن الضحية أوقف سيارته على كتف الطريق لتعطلها، ثم جاءت سيارة الجاني مسرعة واصطدمت بالضحية وفرت مسرعة من المكان، لكن في أقل من 24 ساعة نجح الفريق في تحديد مكان سائق المركبة وضبطه مع سيارته المتسببة في الحادث.

والذي تفاجأ من سرعة وصول الشرطة إليه، معترفاً بفعلته، ومبرراً عدم توقفه واستمراره في طريقه لشعوره بالخوف، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة الدهس والهروب من مكان الحادث.

وثمن العميد عبد الله خادم حنكة وخبرة مسؤولي الدوريات ومباحث المركز وإصرارهم الدائم على فك لغز أي جريمة، وهو ما دفعهم إلى مواصلة البحث والتحري وضبط مرتكب الواقعة، الذي حاول إخفاء جريمته بالهرب من مكان الحادث فوراً.

ونوه العميد عبد الله خادم إلى أن هروب مرتكب الحادث من المكان أوقعه في خطأ أكبر، لأنه بذلك يكون قد ارتكب جريمتين بدلاً من واحدة وهما الدهس والهروب، مطالباً الجمهور عند ارتكابهم أي حادث دهس بالتوقف والإبلاغ؛ لأنه في تلك الحالة يكون قد ارتكب حادثاً مرورياً، أما الهروب من المكان فيوقعه في قضية جنائية، داعياً الجميع للالتزام بقواعد السير والمرور.

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