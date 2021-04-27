38% انخفاض الجرائم المقلقة بالشارقة في الربع الأول من 2021

المصدر: الشارقة - البيان

كشف العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن انخفاض نسبة الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة بالإمارة، خلال الربع الأول من عام 2021، لتصل إلى 38%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل 9.58 مقابل 15.46 جريمة مقلقة، معتبراً أن هذه النسبة تعكس الحالة الأمنية المستقرة في إمارة الشارقة.

وأكد العميد أحمد السركال أن العوامل التي أدت إلى انخفاض نسبة الجرائم المقلقة خلال هذه الفترة هي التركيز على القضايا الأمنية التي تؤثر في الأمن العام، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مسرعات المستقبل لمكافحة الجرائم، إلى جانب ارتفاع مستوى حرفية العمل المتبعة بفرق العمل الميدانية، موضحاً أن المبادرات الأربع التي تم إطلاقها خلال الربع الأول من العام الجاري، كان لها الأثر الأكبر في خفض معدل الجرائم المقلقة، والتي تمثلت في مبادرة أمن الصناعيات، التي تعنـــى بمكافحة الجريمة بالمناطق الصناعية، وتنفيذ حملات أمنية وفق خطط مدروسة، وذلك بالتعاون مع الشركاء من الدوائر الحكومية، ومبادرة «ساهر» الهادفة إلى التقليل من معدل بلاغات الجرائم المقلقة، وتوسيع دائرة تلقي المعلومات وسرعة اكتشاف الجرائم من خلال الرصد الأمني الميداني والمعلوماتي، ومبادرة الدوريات الإلكترونية، المعنية في رصد السلوكيات والظواهر الأمنية والاجتماعية من خلال البرامج الذكية التي تعمل ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي، ومبادرة «نحو مجتمع آمن» والذي يسهم رفع الوعي المجتمعي عن طريق التوعية الأمنية المباشرة وغير المباشرة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتشغيليين لرفع نسبة الشعور بالأمان، مشيراً إلى أن جميع تلك المبادرات كان لها عظيم الأثر في تحقيق رؤية القيادة المنسجمة مع رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

خطط

وقال العميد أحمد السركال إن القيادة ماضية في طرحها العديد من الخطط والمبادرات المستقبلية والاستباقية، التي ستسهم وبشكل كامل في احتواء الجرائم المقلقة، وخفضها بصورة مستمرة، لافتاً إلى أن هناك مبادرات جديدة سيكون لها عائد كبير في انخفاض مؤشر الجرائم المقلقة، والتي سيتم إطلاقها وفقاً للمخطط الزمني الموضوع.

ونوّه مدير عام العمليات الشرطية بأن «شرطة الشارقة تعمل وبشكل استباقي في تنفيذ عملها الأمني بمختلف المجالات على مستوى الإمارة، إضافة إلى الاهتمام بالمستجدات العالمية في مجال الجرائم المقلقة، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الذي يصب في أمن وسلامة الدولة».

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