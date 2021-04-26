وفاة مواطن 17 عاما في حادث تصادم بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

لقي مواطن 17 عاما مصرعه في حادث تصادم سيارتين على شارع الشيخ زايد بأم القيوين الجمعة الماضية، حيث كانت المركبة الأولى التي بها المتوفى تقل 4 أشخاص، أحدهما إصابته بليغة، واثنان إصابتهما بسيطة، أما المركبة الثانية فيها اثنان من الجنسية العربية وإصابتهما بسيطة، وذلك بحسب العقيد خالد علي بوعصيبة مدير ادارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة ام القيوين.

وأكد بوعصيبة أن كافة المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين لتلقي العلاج المناسب.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، بأنه وقع حادث دهس آخر مساء أمس في منطقة ام الثعوب بأم القيوين، حيث كان يقود آسيوي مركبته، فدهس آخر آسيويا، فأصابه بإصابات بليغة نقل على أثرها إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين لتلقي العلاج.

ودعا العقيد خالد علي بوعصيبة مدير إدارة المرور والدوريات كافة قائدي المركبات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الانشغال في الطريق بغير القياد ، إضافة إلى التقيد بالقوانين المرورية والالتزام بالإرشادات والسرعات المحددة على الطرق وربط حزام الأمان تجنبا للحوادث المميتة، وحفاضا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

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